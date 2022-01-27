Пропавшего 26-летнего мужчину нашли мертвым в поле под Ижевском

22 января он перестал выходить на связь с родственниками. Фото: СУ СКР по УР
Накануне, 26 января, в двух километрах от деревни Люлли в Первомайском районе Ижевска геодезисты обнаружили тело 26-летнего мужчины с признаками переохлаждения. Приехавшие на место происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.
«Мужчина с 22 января перестал выходить с родственниками на связь», - сообщили в пресс-службе Следственного управлении СК России по Удмуртии.
В ходе доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники погибшего.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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