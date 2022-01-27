Причиной пожара в 14-этажке на улице Наговицына в Ижевске стало курение в нетрезвом состоянии

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по УР

Подтвердилась предварительная причина пожара в 14-этажном жилом доме на улице Наговицына в Ижевске, который произошел в ночь с 23 на 24 декабря. К возгоранию привело курение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Отмечается, что ситуацию усугубило наличие в квартире большого количества горючих материалов.

Напомним, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали 120 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России - 96 человек и 24 единицы техники. В ту ночь спасателям пришлось эвакуировать весь дом.

В огне погибли 86-летний мужчина и его 36-летний внук. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По словам главы регионального МЧС, из-за курения в состоянии алкогольного опьянения происходит больше половины всех трагических случаев.

За 2021 год из различных ситуаций было спасено 1 500 человек. За год в республике зарегистрировали 2 281 пожар, в том числе 306 ландшафтных. В 2020 году зарегистрировали 2 245 возгораний, однако тогда в статистике не учитывались ландшафтные пожары.

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