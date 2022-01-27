Два iPhone SE разыграют среди вакцинировавшихся против коронавируса жителей Удмуртии

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С 1 по 7 января в Ижевске на двух пунктах вакцинации против коронавирусной инфекции пройдет розыгрыш более 50 призов, в том числе двух телефонов Apple iPhone SE. Как сообщает фонд «Сообщество», участвовать в розыгрыше могут совершеннолетние жители региона, поставившие прививку в пункте на площади 50 лет Октября, 21 или в пункте на улице Свободы, 228.

«Участником розыгрыша «Приз за здоровье» могут стать граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории Удмуртской Республики, достигший 18 лет и прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством получения первого или второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины», — говорится в сообщении.

Каждый привившийся в эти сроки получит билет участника розыгрыша с индивидуальным номером. Точную дату и временя подведения итогов сообщат в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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