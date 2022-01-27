147 жителей Удмуртии госпитализировали в ковид-центры за последние сутки

Зафиксировано 2 смерти. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 26 января в республике выявлено 750 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 201 ребенок до 14 лет и 88 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 147 человек.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках находятся 7 852 человека.

Зафиксировано 2 смерти. Женщинам было 59, 81 год.

424 человека выздоровели, их выписали из больницы.

592 пациента находятся в состоянии средней тяжести. 119 - в тяжелом, из них 26 - на ИВЛ.

За последние сутки в республике проведено 7 406 тестов на коронавирус.

Всего на 26 января в Удмуртии зарегистрировано 85 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 74 919 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 481 летальный исход.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 683 517 жителей Удмуртии. Из них 535 319 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 372 человека. 90 406 человек прошли ревакцинацию.

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