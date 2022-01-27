Четырех жителей Удмуртии осудили за кражу металла с Ижевского механического завода

Общий ущерб составил около 69 тыс. рублей. Фото: архив КП в Ижевске

Суд вынес приговор четырем жителям Удмуртии, обвиняемым в краже металла с Ижевского механического завода. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, в конце июля 2021 года мужчины (27, 29, 32 и 33 лет) вступили в преступный сговор и проникли на охраняемую режимную территорию предприятия, чтобы похитить медные провода.

«[Мужчины] проникли в помещение корпуса, где находился кран-балка с передвижением на медных проводах. С помощью ножовки по металлу они перерезали и тайно похитили 180 метров медного кабеля», - говорится в сообщении.

Кроме того, в июле 2021 года один из подсудимых также залез на территорию ИМЗ и украл 17 алюминиевых чушек.

Общая стоимость похищенного металла составила около 69 тысяч рублей.

Мужчины признали свою вину в полном объеме.

Учитывая данные о личности обвиняемых (рецидив), а также смягчающие обстоятельства (в том числе возмещение части имущественного вреда, состояние здоровья) суд приговорил двоих фигурантов к 2,5 годам лишения свободы условно; третьего – к году исполнительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы; четвертого – к штрафу в размере 12 тысяч рублей. Исковые требования предприятия о возмещении материального вреда суд удовлетворил с учетом возмещенной суммы.

Приговор вступил в законную силу.

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