Бывший министр имущественных отношений Удмуртии стал замгубернатора Белгородской области

Рустэм Зайнуллин. Фото: пресс-служба Белгородской областной думы

Рустэм Зайнуллин, бывший руководитель Минимущества Удмуртии, назначен на две должности в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Белгородской областной думы.

Он избавился от приставки «врио»: кандидатуру Рустэма Зайнуллина согласовали депутаты. Он занимает должность министра имущественных и земельных отношений, а также заместителя губернатора.

Справка

Зайнуллин Рустэм Шаукатович. Родился 26 августа 1976 года.

В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 1997 по 1998 гг. работал юрисконсультом в Первомайском филиале республиканской государственной страховой фирмы «Росгосстрах-Удмуртия», ЗАО «Дорожник».

С 1998 по 2016 гг. работал в министерстве имущественных отношений Удмуртской республики, где прошел трудовой путь от ведущего специалиста до министра.

С 2016 по 2019 годы возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя.

С 2020 по 2021 год работал начальником управления имущественных и земельных отношений ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года работает в органах исполнительной власти Белгородской области – советник губернатора, Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора области – министра имущественных и земельных отношений области.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

60-летняя инстаграм-блогер из Ижевска приняла участие в программе «Белый китель» на телеканале «Пятница»

Нехватка деревьев и сплошные парковки: что волнует жителей района, в котором собираются построить Арбитражный суд Ижевска?

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова не смогла вылететь на Олимпиаду в Пекин