Медиаслет молодежи прошел в новом общественном центре села Нылга в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В селе Нылга Увинского района Удмуртии в день студента прошел медиаслет молодежи. Мероприятие состоялось именно здесь по предложению главы региона Александра Бречалова.

Школьников и студентов учили снимать и монтировать видео, фотографировать, создавать анимации и писать посты для соцсетей.

Общественный центр в Нылге открылся в январе этого года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Он стал одним из самых крупных проектов в республике в рамках проекта. Здесь расположены сельская администрация, опорный пункт полиции, библиотека, зрительный зал на 250 мест, 21 коллектив — хор ветеранов, ансамбли удмуртской и русской песни, детский и взрослый театры.

«Самое главное строительство центра позволило вернуть жителям храм Рождества Христова, в котором последние 30 лет располагался местный дом культуры. Сельчане неоднократно обращались с просьбой вернуть им храм, в том числе и в Ваш адрес, Владимир Владимирович», — отметила Виктория Абрамченко, вице-премьер страны.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется уже два года. В ее рамках строят социальные объекты, ремонтируют дороги, газифицируют дома, улучшают состояние коммунальных сетей и жилищные условия.

«Мы с вами понимаем: для того чтобы сельское хозяйство развивалось, недостаточно только вкладывать деньги – деньги вкладываются значительные – нужно, конечно, проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе», — считает президент страны Владимир Путин.

В рамках программы в Шаркане, например, построили культурно-досуговый центр, а в селе Сосновка Шарканского района дом культуры.

«Очень важно, чтобы у нас были площадки такого уровня, как в Нылге и Шаркане. Это позволяет качественно изменить уровень жизни на селе. В рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» мы ремонтируем дома культуры в районах, а в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, строим и капитально ремонтируем ДК. Удмуртия и дальше будет принимать участие в федеральных программах, которые позволяют развивать сельские территории, а, следовательно, и агропромышленный комплекс республики», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В деревне Старая Игра в рамках программы заканчиваются работы в культурно-спортивном комплексе. Там же разместятся ФАП и детский сад. А в деревне Верхняя Игра Граховского района реконструируют школьное здание со спортзалом.

Всего в стране в рамках программы улучшили жизнь 8 миллионов людей из 6,5 тысяч населенных пунктов. В Удмуртии в 2022 году в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий» реализуют два комплексных проекта в Малопургинском и Шарканском районах, куда входят 11 объектов капитального строительства.

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