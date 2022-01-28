8-летнего мальчика сбили на переходе в Воткинске

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 27 января, около 13:40, напротив дома №6 на улице Садовникова в Воткинске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате наезда пешеход получил травмы», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан заблаговременно снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода.

Пешеход, собравшийся перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, должен предварительно оценить состояние до приближающегося транспортного средства.

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