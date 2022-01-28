Трамваи не идут от улицы Тимирязева до Буммаша в Ижевске

Фото: Амир Закиров

В Ижевске с 15:28 нет движения трамваев 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ»

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №2: Ул. Промышленная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Промышленная;

Маршрут №5: Ул. Огнеупорная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр – ул. Огнеупорная;

Маршрут №7: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева;

Маршрут №8: Ул. Промышленная - ул.Ленина - Воткинский переулок;

Маршрут №9: Ул. Московская - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 16:05.

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