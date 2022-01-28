126 жителей Удмуртии госпитализировали в ковид-центры за последние сутки

К сожалению, 2 человека скончались. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 28 января в Удмуртии выявлено 826 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 234 ребенка до 14 лет и 82 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 126 человек.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках находятся 8 886 человек.

Зафиксировано 2 смерти. Мужчине было 76 лет. Женщине было 85 лет.

478 человек выздоровели, их выписали из больницы.

698 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 125 - в тяжелом, из них 24 - на ИВЛ.

За последние сутки в республике проведено 7 999 тестов на коронавирус.

Всего на 28 января в Удмуртии зарегистрировано 86 021 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 75 397 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 483 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 684 731 житель Удмуртии. Из них 535 895 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 432 человека. 93 457 человек ревакцинировались.

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