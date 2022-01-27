Иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей

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Китайские биологи из университета в Ухане сообщили об обнаружении в ЮАР коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их мнению, способен передаваться людям. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал это сообщение в беседе с RT.

«Летучие мыши, которые распространены практически по всему земному шару, являются природным резервуаром самых разнообразных вариантов коронавируса. Так же, как и у человека, у них есть свои коронавирусы, несколько видов, и они передаются и мутируют. Мутации могут быть опасны, если структура спайк-белков коронавируса сможет приобретать сродство к белкам человека», — рассказал Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что коронавирус, мутировавший подобным образом, способен заразить человека, что периодически и случается.

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