Иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей

Фото: pixabay.com
Китайские биологи из университета в Ухане сообщили об обнаружении в ЮАР коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их мнению, способен передаваться людям. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал это сообщение в беседе с RT.
«Летучие мыши, которые распространены практически по всему земному шару, являются природным резервуаром самых разнообразных вариантов коронавируса. Так же, как и у человека, у них есть свои коронавирусы, несколько видов, и они передаются и мутируют. Мутации могут быть опасны, если структура спайк-белков коронавируса сможет приобретать сродство к белкам человека», — рассказал Болибок.
Иммунолог подчеркнул, что коронавирус, мутировавший подобным образом, способен заразить человека, что периодически и случается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
147 жителей Удмуртии госпитализировали в ковид-центры за последние сутки
И снова омикрон: в Удмуртии выявлено еще 27 новых случаев
26-летнего мужчину нашли мертвым в поле под Ижевском
Минздрав Удмуртии опроверг информацию о насилии над детьми в Республиканской психбольнице