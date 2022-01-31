Коронавирус в Удмуртии 31 января: 109 госпитализированных и 1 221 заболевший

Зафиксировано 2 летальных случая. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 31 января в Удмуртии выявлен 1 221 новый случай коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 223 ребенка до 14 лет и 117 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 109 человек.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках наблюдаются 13 299 человек.

Зафиксировано 2 смерти. Женщинам было 84, 90 лет.

431 человек выздоровел, их выписали из больницы.

652 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести. 132 - в тяжелом, из них 29 - на ИВЛ.

За последние сутки в республике проведено 10 037 тестов на коронавирус.

Всего на 31 января в Удмуртии зарегистрировано 89 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 76 649 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 499 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 685 254 жителя Удмуртии. Из них 536 203 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 473 человека. 95 248 человек ревакцинировались.

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