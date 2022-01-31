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Звезды31 января 2022 4:02

Более 12 тысяч билетов купили в Удмуртии по «Пушкинской карте» за месяц

С 1 января на карту начислено 5 тысяч рублей
Анастасия Захарова
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С помощью карты молодые люди могут попасть в учреждения культуры

С помощью карты молодые люди могут попасть в учреждения культуры

Фото: Архив КП

За месяц по «Пушкинской карте» в Удмуртии купили 12 346 билетов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 1 января на карту начислено 5 тысяч рублей. По ней молодые люди от 14 до 22 лет могут купить билеты на культурные мероприятия. В программе участвуют 65 учреждений республики.

Как пользоваться картой в регионе и куда по ней можно сходить, мы рассказывали здесь.

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