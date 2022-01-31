6 человек спасли из горящей пятиэтажки в Сарапуле

Фото: ГУ МЧС по УР

Сегодня утром на улице Азина в Ижевске загорелся пятиэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, к прибытию первых пожарно-спасательных подразделений первый и второй этаж были сильно задымлены.

Разведка показала, что эпицентр пожара находился в одной из квартир на первом этаже, горело имущество. Из этой квартиры звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

«Также с помощью спасательных устройств из здания спасено еще 5 человек, которые из-за густого едкого дыма не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. 12 человек эвакуировано», - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 10:17, в 10:38 возгорание ликвидировали. Его площадь составила 1,5 квадратных метра. К ликвидации привлекались 35 человек и 11 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по УР

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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