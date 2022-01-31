3 человека пострадали в ДТП по вине 18-летнего водителя в Ижевске

Дорожная авария произошла на улице Лесозаводской. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 20 января, около 16:00, напротив дома № 25/1 по улице Лесозаводской в Ижевске произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 18-летний водитель автомобиля LADA Priora (водительский стаж – 2 месяца) столкнулся с двигавшимся впереди Kia Sportage. После этого «Приору» выбросило на «встречку», где она столкнулась еще и с Hyundai Solaris.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» - 40-летняя женщина, а также ее пассажиры – 68-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает начинающих водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.

Напомним, за минувшую неделю в ДТП на дорогах Удмуртии погибли 3 человека.

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