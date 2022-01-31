Жительница Удмуртии родила двойню на борту вертолета санавиации

На свет появились два мальчика. Фото: «Русские Вертолетные Системы»

В субботу, 29 января, жительница Удмуртии родила двойню прямо на борту вертолета санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба компании «Русские Вертолетные Системы».

«У беременной пациентки Глазовской больницы начались схватки во время перевозки женщины на вертолете санитарной авиации в ОКБ Ижевска. Процесс родов развивался стремительно, поэтому бригада врачей Республиканского центра экстренной медицинской помощи была вынуждена принимать роды прямо на борту вертолета», - говорится в сообщении.

Как выяснилось после посадки, на свет появились два мальчика. Родители решили назвать их в честь пилотов - Олегом и Александром.

ОБНОВЛЕНО: как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, «мальчишки появились на свет уже в больнице».

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