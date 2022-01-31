Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске вновь отменили из-за коронавируса

Фото: Раиса Ибрагимова

Международный фестиваль циркового искусства (0+) в Ижевске в текущем году вновь не состоится. Как сообщили в Государственном цирке Удмуртии, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, в последний раз фестиваль состоялся в начале марта 2020 года. В столицу Удмуртии прибыли порядка 200 артистов из 10 стран мира. Из-за первой вспышки коронавирусной инфекции на 13-й фестиваль из Китая не смогли приехать фавориты - Далянская акробатическая труппа.

Тогда золото разделили между собой три российских коллектива: акробатическая четверка под руководством Родиона Прилепина «Восходящие», акробаты на дорожке с минитрампом Владимира Ефимова «Свадьба», и аттракцион династии Филатовых «Медвежий цирк».

Фото: Раиса Ибрагимова

Фото: архив КП

В 2019 году победу одержали сразу четыре участника: канатоходцы «Сайракан» (Россия), клоун Владимир Дерябкин (Россия), группа акробатов «Большой полет» (КНДР) и эквилибристы из Китая.

Второе место на 12-м фестивале занял акробатический дуэт A&J (Великобритания-Украина), российские эквилибристы и акробатический дуэт Россия-Украина. «Бронзу» взяли дуэт «Акродимз» (Испания-Польша), Рафал Валуш (манипуляция, Польша), а также дрессировщик Евгений Комиссаренко.

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