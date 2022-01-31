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Общество31 января 2022 12:50

Более тысячи медиков в Удмуртии находятся на больничном

Пациентов просят проявить терпение
Дмитрий Коренев
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а больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена. Фото: pixabay.com

а больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена. Фото: pixabay.com

В Удмуртии зафиксировано увеличение заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции среди медицинских работников. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по состоянию на 31 января на больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена.

«В связи с возникающими очередями переформатируется работа амбулаторно-поликлинического звена. На помощь коллегам выходят врачи стационарного звена и узкие специалисты из республиканских лечебных учреждений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в поликлиниках Удмуртии работают 251 клинический ординатор и 338 студентов Республиканского медицинского колледжа.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией Минздрав республики просит пациентов проявить терпение и уважение к труду медработников.

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