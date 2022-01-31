Опубликован график вывоза снега в Ижевске с 31 января по 4 февраля

Фото: Сергей Грачев
Дорожные службы Ижевска продолжают расчистку городских улиц от снега. Пресс-служба муниципалитета опубликовала обновленный график работы снегоуборочной техники.
В ночь с 31 января на 1 февраля:
- улица Буммашевская у школы №72;
- улица К. Маркса (от улицы Шумайлова до переулка Северного).
Днем 1 февраля:
- улица Шестнадцатая (от улицы Баранова до улицы Выборной).
В ночь с 1 февраля на 2 февраля:
- улица Загородная (от улицы Тракторной до улицы Ангарной);
- улица Буммашевская (от школы №72 до до дома №39).
Днем 2 февраля:
- улица Холмогорова, 92 (у детского сада № 257).
В ночь с 2 февраля на 3 февраля:
- улица Загородная (от улицы Ангарной до улицы Депутатской);
- улица Кунгурцева (от дома №8 до дома №33);
- улица Сакко и Ванцетти.
В ночь с 3 февраля на 4 февраля:
- внутриквартальный проезд в мкрн «Столичный».
Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках.
«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», - напомнили в городской администрации.
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