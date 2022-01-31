Сбивший двух пятилетних девочек житель Ижевска получил 3 года колонии

В результате ДТП здоровью одной из девочек был причинен тяжкий вред. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В столице Удмуртии осудили 44-летнего мужчину, который сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил трех человек на тротуаре, в том числе двух детей.

Напомним, ДТП случилось 27 ноября, около 13:00, напротив дома №13А по улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель автомобиля Ford врезался в стоящий Nissan Terrano, после чего выехал на тротуар и сбил двух 5-летних девочек вместе с сопровождавшей их матерью.

В результате ДТП здоровью одной из девочек был причинен тяжкий вред.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

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