53-летняя женщина получила травмы по вине пьяного водителя в Ижевске

Водитель «Весты» не соблюдал безопасную дистанцию. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 31 января, около 08:00, напротив дома №94 по улице Баранова в Ижевске произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, нетрезвый 55-летний водитель автомобиля LADA Vesta не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем LADA Xray с 53-летней женщиной за рулем.

«В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Лада Xray» получила травмы», - говорится в сообщении.

В отношении виновника аварии был составлен административный протокол, его автомобиль поместили на спецстоянку. Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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