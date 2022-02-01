Коронавирус в Удмуртии 1 февраля: 142 госпитализированных и 1 250 заболевших

К сожалению, 7 человек скончались. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 1 февраля в Удмуртии выявлен 1 250 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 203 ребенка до 14 лет и 145 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 142 человека.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках наблюдаются 16 426 человек.

Зафиксировано 7 смертей. Женщинам было 66, 76, 81, 84, 95 лет. Мужчинам было 62, 66 лет.

501 человек выздоровел, их выписали из больницы.

837 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести. 136 - в тяжелом, из них 33 - на ИВЛ.

За последние сутки в республике проведено 7 898 тестов на коронавирус.

Всего на 1 февраля в Удмуртии зарегистрировано 90 878 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 77 150 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 506 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 686 073 жителя Удмуртии. Из них 536 785 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 622 человека. 97 731 человек ревакцинировался.

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