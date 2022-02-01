Не менее 850 циклов ЭКО планируют выполнить в Удмуртии в 2022 году

За 10 месяцев прошлого года в Удмуртии по процедуре ЭКО родилось 173 ребенка. Фото: Диля Ахмадишина

В 2022 году в Удмуртии планируется выполнить не менее 850 циклов ЭКО для семей, страдающих бесплодием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«За время работы Центра проведено более 2800 различных программ вспомогательных репродуктивных технологий, включая 1900 программ ЭКО. Проконсультировано более 183 тыс. пациентов с различными заболеваниями», – говорится в сообщении.

На данный момент в Центре работают 3 репродуктолога, 1 андролог, 2 эмбриолога, 2 акушера-гинеколога, специалисты ультразвуковой диагностики. Ежегодно на учете по беременности наблюдаются более 300 будущих мам.

Напомним, за 10 месяцев прошлого года в Удмуртии благодаря ЭКО родилось 173 ребенка, из них 6 двоен. Процедура выполняется за счет средств базовой программы ОМС.

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