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Недвижимость1 февраля 2022 3:04

300 нарушений по уборке снега зафиксировали в Ижевске с начала зимнего сезона

Составлено 169 административных протоколов
Дмитрий Коренев
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Общая сумма штрафов составила почти 1,6 млн рублей.

Общая сумма штрафов составила почти 1,6 млн рублей.

Фото: Константин ИВШИН

С начала зимнего сезона в Ижевске выявлено 300 нарушений по уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

119 нарушений касались сосулек на крышах домов и нежилых помещений, 162 - скользкости и снега на придомовой территории, 19 – складирования снега в местах. которые для этого не предназначены (к примеру, на детских площадках).

«Составлены 169 протоколов об административном правонарушении. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 79 виновных лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма штрафов составила почти 1,6 млн рублей

В отношении Городской управляющей компании с начала зимы составлено уже 15 протоколов о нарушениях Правил благоустройства.

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