Жительницу Ижевска подозревают в краже 164 тысяч рублей у малознакомого бизнесмена

женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: архив КП в Ижевске

38-летняя жительница Ижевска подозревается в краже денег с банковского карты 57-летнего индивидуального предпринимателя (часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

В один из вечеров потерпевший выпивал по месту жительства своего знакомого в селе Ягул в компании двух малознакомых женщин. В ходе распития мужчина перевел кому-то средства через мобильное приложение. По версии следствия, одна из женщин увидела введенный им пин-код.

«Спустя некоторое время она взяла телефон потерпевшего и тайно похитила с его банковского счета 164 000 рублей, переведя деньги на свой счет. Вскоре злоумышленница уехала с места происшествия, на связь с потерпевшим выходить перестала», - говорится в сообщении.

Полицейские установили причастность женщины к совершению кражи. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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