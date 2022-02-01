Более 15 тысяч кубометров снега вывезли с региональных трасс Удмуртии в январе

Фото: udmurt.ru

С начала января текущего года дорожные службы Удмуртии вывезли с дорог регионального значения более 15 000 кубометров снега, и еще 2 200 кубометров – с федеральной трассы М-7. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за этот период было очищено 322 тысячи км дорог.

«За январь в Удмуртии выпало в среднем 58,5 мм осадков. В Ижевске данный показатель составил 59,9 мм – что почти в 2 раза превышает средние многолетние значения для города», – говорится в сообщении.

В первую очередь происходит очистка дорог 2 и 3 технической категории. Основной объем работ выполняют предприятия «ДП Ижевское» и «Удмуртавтодор». Максимальное количество одновременно задействованной техники составило 285 единиц, еще 140 единиц в это время ремонтировались.

Дорожные службы работают круглосуточно.

Напомним, из-за неблагоприятной дорожной ситуации 2 и 15 января ограничивалось движение на федеральной трассе М-7 «Волга». Также 15 января для грузовиков перекрывалась трасса Воткинск-Ижевск.

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