Двоих жителей Удмуртии осудили за кражу лошадей

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24-летнего и 35-летнего жителей Балезинского района Удмуртии осудили за кражу лошадей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
Установлено, что осенью 2019 года подсудимые приехали на двух машинах к зданию конюшни в селе Ежево Юкаменского района и похитили трех лошадей общей стоимостью 211 000 рублей.
«Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов и взыскал с них солидарно в пользу ООО «Ёжевский» 211000 рублей в счет возмещения материального ущерба от хищения», - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
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