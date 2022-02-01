Двоих жителей Удмуртии осудили за кражу лошадей

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24-летнего и 35-летнего жителей Балезинского района Удмуртии осудили за кражу лошадей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что осенью 2019 года подсудимые приехали на двух машинах к зданию конюшни в селе Ежево Юкаменского района и похитили трех лошадей общей стоимостью 211 000 рублей.

«Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов и взыскал с них солидарно в пользу ООО «Ёжевский» 211000 рублей в счет возмещения материального ущерба от хищения», - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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