Нежилой дом загорелся в переулке Революционном в Ижевске

Пожарные приняли меры по защите соседнего жилого здания. Фото: ГУ МЧС по УР

Сегодня в 14:52 очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в переулке Революционном в Ижевске.

«На место вызова незамедлительно направлена пожарно-спасательная техника по повышенному рангу вызова, так как есть угроза соседним строениям (в двух метрах жилой дом)», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожарные приняли меры по защите соседнего жилого здания. В 15:42 в МЧС отчитались о ликвидации открытого горения.

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