Коронавирус в Удмуртии 2 февраля: 128 госпитализированных и 1437 заболевших

Один человек скончался. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 2 февраля в Удмуртии выявлено 1437 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 394 ребенка до 14 лет и 127 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 128 человек.

За последние сутки в республике проведено 9313 тестов на коронавирус.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках наблюдаются 19 186 человек.

Зафиксирована 1 смерть. Женщине был 71 год.

621 человек выздоровел, их выписали из больницы.

882 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести. 124 – в тяжелом, из них 32 – на ИВЛ.

Всего на 2 февраля в Удмуртии зарегистрировано 92 315 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 77 771 человек выздоровел. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3507 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 686 377 жителей Удмуртии. Из них 537 091 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 117 641 человек. 98 673 человека ревакцинировались.

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