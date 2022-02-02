7 жителей Удмуртии осудят за использование рабского труда

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Диля Ахмадишина

Семеро жителей Удмуртии предстанут перед судом за преступления против свободы личности и правосудия (часть 3 статьи 127.2, часть 3 статьи 309, часть 4 статьи 309 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что четверо из них, в том числе жена одного из обвиняемых, в 2011–2020 годах использовали рабский труд не менее 7 жителей Удмуртии и Кировской области на одной из производственных баз в Глазовском районе республики. В отношении потерпевших применялось насилие, а также высказывались угрозы его применения.

«Кроме того, шестеро из указанных лиц, в том числе адвокат одного из обвиняемых, с применением насилия принуждали двух потерпевших к даче ложных показаний по уголовному делу», – сообщили в ведомстве.

По совокупности преступлений обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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