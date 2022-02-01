Гидрометцентр Удмуртии опубликовал предварительный прогноз на февраль 2022 года

Среднемесячная температура февраля превысит норму на 1-1,5°С. Фото: архив КП в Ижевске
По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, среднемесячная температура февраля превысит норму на 1-1,5°С. Как сообщает пресс-служба организации, норма для последнего месяца зимы составляет -11..-13°С.
«Месячное количество осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества. Норма осадков для февраля - 20-35 мм», – говорится в сообщении.
О погоде на первые 5 дней февраля мы рассказывали здесь.
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