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Общество1 февраля 2022 13:35

Гидрометцентр Удмуртии опубликовал предварительный прогноз на февраль 2022 года

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5°С выше климатической нормы
Источник:kp.ru
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Среднемесячная температура февраля превысит норму на 1-1,5°С. Фото: архив КП в Ижевске

Среднемесячная температура февраля превысит норму на 1-1,5°С. Фото: архив КП в Ижевске

По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, среднемесячная температура февраля превысит норму на 1-1,5°С. Как сообщает пресс-служба организации, норма для последнего месяца зимы составляет -11..-13°С.

«Месячное количество осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества. Норма осадков для февраля - 20-35 мм», – говорится в сообщении.

О погоде на первые 5 дней февраля мы рассказывали здесь.

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