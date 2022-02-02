Рекордные 18,5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ижевска минувшей ночью

В первые 6 дней февраля в городе может выпасть месячная норма осадков. Фото: Сергей Грачев, архив КП в Ижевске

В ночь с 1 на 2 января на улицах Ижевска работали 149 единиц снегоуборочной техники. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, за ночь был вывезен рекордный объем снега - более 18,5 тысяч кубометров.

«Общее количество вывезенного снега с начала зимнего сезона составляет 628 тыс. кубометров снега», – говорится в сообщении.

В минувшую ночь снег вывозился с улиц Советской, Коммунаров, К. Либкнехта, Строителей, Ленина, Кирова, Камбарской, К. Маркса, Новой, Гагарина, Ворошилова, Барышникова, Союзной и Молодежной. На улицах Ленина, Камбарской, Советской, Кирова, а также на Воткинском шоссе была расширена проезжая часть.

Напомним, в первые 6 дней февраля в городе может выпасть месячная норма осадков.

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