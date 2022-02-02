Сурки Мейсон и Женуария из зоопарка Ижевска проспали свой день

Сурки будут спать, пока на улице не станет достаточно тепло. Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

2 февраля в США и Канаде традиционно отмечают День сурка – считается, что в этот день нужно наблюдать за зверьком, вылезающим из своей норы. Согласно поверьям, по поведению животного можно судить о времени наступления весны.

В зоопарке Ижевска живут два сурка: Мейсон, родившийся в 2017 году, и Женуария 2016 года рождения. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, зверьки не стали предсказывать погоду и благополучно проспали свой праздник.

«Зима в России суровая и еще холодно. 2 февраля обычно просыпаются сурки в Америке», — сообщили в зоопарке.

Животные сами обустроили себе нору для зимовки и будут спать, пока на улице не станет достаточно тепло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Удмуртии: какими препаратами можно привиться и хватает ли их

«Мы не вандалы, мы делаем город ярче»: история 21-летней девушки, которая рисует граффити в Ижевске

Гидрометцентр Удмуртии опубликовал предварительный прогноз на февраль 2022 года