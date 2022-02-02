Экс-сотрудник ГИБДД в Удмуртии торговал информацией из базы МВД

Мужчина признал свою вину. Фото: архив КП в Ижевске
В Ижевске осудили бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 272 и часть 1 статьи 286 УК РФ). Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ, мужчина продавал третьим лицам служебную информацию из базы данных МВД.
Причастность фигуранта к совершению преступлений была выявлена сотрудниками ФСБ, подразделения собственной безопасности и отдела «К» регионального МВД.
Подсудимый признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртии, мужчина был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
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