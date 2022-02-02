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Происшествия2 февраля 2022 9:56

32-летняя жительница Ижевска попала в больницу после наезда двух автомобилей

Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу
Дмитрий Коренев
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При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 1 февраля, около 07:45, напротив дома №17 по улице Сабурова в Ижевске произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 32-летнюю женщину поочередно сбили два автомобиля.

Сначала ижевчанку сбил автомобиль KIA Soul с 33-летней женщиной за рулем, а после того как женщину выбросило на «встречку» – еще и автомобиль KIA Rio под управлением 44-летнего мужчины.

«В результате двух наездов пешеход получила травмы, госпитализирована», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов.

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