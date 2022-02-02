В Удмуртии выявили еще 68 случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон»

Новый штамм выявляют в лаборатории, которая находится в Саратове. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии выявлено еще 68 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

«Установлено, что заражение заболевших произошло на территории Удмуртской Республики. Все заболевшие изолированы, самочувствие их удовлетворительное, контактные лица прошли лабораторное обследование», - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 2 февраля в республике зарегистрировано 110 случаев заболевания «омикроном». Заболевшие выявлены в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Алнашском, Балезинском, Граховском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Кезском, Малопургинском, Можгинском и Сюмсинском районах.

Напомним, первые 15 случаев заболевания новым штаммом в Удмуртии были выявлены 20 января.

Материал для определения «омикрона» берут выборочно и у определенных категорий населения: у прибывших из-за рубежа, у контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, у заболевших повторно, у привитых лиц, у лиц с нетипичным течением болезни, у детей. Пробы направляют в лабораторию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», которая находится в Саратове.

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