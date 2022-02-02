2 баллона с газом вынесли из горящего гаража под Ижевском

Фото: ГУ МЧС по Ур

В 14:38 очевидцы сообщили о пожаре в гараже на улице Северная в деревне Пирогово Завьяловского района Удмуртии. К моменту приезда спасателей хозяйственная постройка горела открытым пламенем, существовал риск перехода огня на рядом стоящее строение.

«Руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации людей, находящихся в рядом стоящем здании и подачу стволов на защиту соседних строений, а также нескольких автомобилей, которые находились в опасной близости от огня», - сообщили

Также отмечается, что пожарные вытащили из гаражного бокса 50-литровый баллон с углекислым газом.

Фото: ГУ МЧС по Ур

Фото: ГУ МЧС по Ур

В 15:29 была объявлена локализация, 15.36 – ликвидация возгорания. Соседние строения и автомобили удалось отстоять.

Во время проливки и разбора конструкций был обнаружен и эвакуирован второй газовый баллон.

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