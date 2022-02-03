В Удмуртии за хищение денежных средств осуждена бывшая начальница отделения почтовой связи

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27-летней жительницы Можгинского района выдвинули обвинения в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры УР.

Установлено, что женщина являлась начальником одного из отделений почтовой связи. Обманом обвиняемой удалось похитить деньги пенсионера. Она не выдала ему пенсию в размере 6000 рублей.

Кроме того, женщина похитила и обратила в свою пользу деньги еще одного потерпевшего в сумме более 28 000 рублей, которые должна была ему выдать в качестве пенсии по уходу за ребенком-инвалидом.

Также, бывшей начальнице отделения почтовой связи удалось 11 раз присвоить себе денежные средства, оплаченные клиентами за посылки с наложенным платежом.

Более того, в 2020 году она украла единовременные выплаты, начисленные пяти ветеранам Великой Отечественной Войны к 75-й Годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Злоумышленнице назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также, судом удовлетворены гражданские иски о взыскании с нее сумм причиненного ущерба.

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