Похищенного в Ижевске полуторагодовалого ребенка нашли в Казани

Фото: ПСО «Регион 18»

21-летнего мужчину, подозреваемого в похищении полуторагодовалого сына своей знакомой, задержали в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Удмуртии.

«Он находился в арендованной квартире с ребенком. Признаков совершения противоправных действий в отношении ребенка не выявлено», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый пояснил, что считает себя биологическим отцом мальчика и собирался воспитывать его самостоятельно.

Расследование продолжается.

Напомним, по версии следствия, днем 2 февраля мужчина вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе под предлогом прогулки. Обратно они не вернулись.

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