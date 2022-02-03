Последние новости Ижевска и России на утро 3 февраля: похищение 2-летнего ребенка, удаление редкой опухоли у младенца и ДТП с микроавтобусом

Фото: МЗ УР

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается продолжительный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит 0 …-2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Пока вы наслаждаетесь своим утренним кофе, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

Похищение 2-летнего ребенка в Ижевске

2 февраля 2022 года, около 11:00 на Воткинском шоссе в Ижевске был похищен ребенок. Житель Санкт-Петербурга Хуршид Менглиевич Абраев 1990 года рождения похитил Амира Мирзаева 2020 года рождения и увез его в сторону Казани. СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка.

Фото: @psoregion18

Удаление редкой опухоли у младенца

В Ижевске врачи спасли жизнь 2-месячному ребенку с редкой опухолью

Они провели уникальную операцию по удалению крестцово-копчиковой тератомы большого размера с поражением функции внутренних органов.

Сурки Мейсон и Женуария из зоопарка Ижевска проспали свой день

2 февраля в США и Канаде традиционно отмечают День сурка – считается, что в этот день нужно наблюдать за зверьком, вылезающим из своей норы. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, зверьки благополучно проспали свой праздник.

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Смертельное ДТП с микроавтобусом

2 февраля, около 07:11 произошло ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato c 57-летним водителем за рулем сбил 49-летнего мужчину, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

7 жителей Удмуртии осудят за использование рабского труда

Установлено, что четверо из них, в том числе жена одного из обвиняемых, в 2011–2020 годах использовали рабский труд не менее 7 жителей Удмуртии и Кировской области на одной из производственных баз в Глазовском районе республики.

Умер знаменитый кот Ося, хранитель музея Анны Ахматовой в Петербурге

Рыжий талисман больше 15 лет прожил в Фонтанном доме, встречая гостей и гуляя по саду во внутреннем дворе музея. В минувшем году он стал одним из самых известных котов России.