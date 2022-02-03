Удмуртия планирует погасить долговые обязательства за счет привлечения кредитов на 5 млрд рублей

Планируется привлечение 5 млрд рублей. Фото: Ульяна Колмогорова

31 января в Удмуртии были объявлены электронные аукционы по привлечению коммерческих кредитов. Как сообщает пресс-служба регионального Минфина, за счет этих средств республика погасит свои долговые обязательства.

Планируется привлечение 5 млрд рублей в виде возобновляемых кредитных линий сроком на полгода.

«Привлечение коммерческих кредитов не приведет к росту государственного долга Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

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