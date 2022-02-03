Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 10:06

Удмуртия планирует погасить долговые обязательства за счет привлечения кредитов на 5 млрд рублей

Привлечение коммерческих кредитов не приведет к увеличению госдолга республики
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Планируется привлечение 5 млрд рублей. Фото: Ульяна Колмогорова

Планируется привлечение 5 млрд рублей. Фото: Ульяна Колмогорова

31 января в Удмуртии были объявлены электронные аукционы по привлечению коммерческих кредитов. Как сообщает пресс-служба регионального Минфина, за счет этих средств республика погасит свои долговые обязательства.

Планируется привлечение 5 млрд рублей в виде возобновляемых кредитных линий сроком на полгода.

«Привлечение коммерческих кредитов не приведет к росту государственного долга Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 4 февраля

Посетителей кафе в Сарапуле могли накормить блюдами из просроченной свинины

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине