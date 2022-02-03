Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 4 февраля

Ожидается снежный накат на дорогах. Фото: Сергей Грачев
4 февраля в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«Днем 4 февраля и ночью 5 февраля местами по Удмуртии ожидаются сильный снег и снежный накат», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов призывают к внимательности и осторожности на дорогах.
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