Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 4 февраля

Ожидается снежный накат на дорогах. Фото: Сергей Грачев

4 февраля в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Днем 4 февраля и ночью 5 февраля местами по Удмуртии ожидаются сильный снег и снежный накат», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призывают к внимательности и осторожности на дорогах.

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