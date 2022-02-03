Ижевская сельхозакадемия ушла на дистант до 19 февраля

Другие вузы республики пока не заявляли о переводе своих студентов на дистант. Фото: Лада Иванова

С 3 по 19 февраля студенты Ижевской государственной сельскохозяйственной академии переходят на обучение с применением дистанционных форм, сообщается в официальном сообществе вуза во «ВКонтакте».

«Решение принято в связи с ухудшением в Удмуртии эпидемиологической обстановки, на основе проведенного анализа заболеваемости обучающихся очной формы, а также для снижения риска распространения в академии COVID-19», — говорится в сообщении.

Другие вузы республики пока не заявляли о намерении перевести своих студентов на дистант.

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