Верховный суд Удмуртии отклонил иски работников заводов об отмене обязательной вакцинации

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный суд Удмуртии отклонил административные иски работников двух крупных предприятий республики, требовавших признать недействующим подпункты Постановления главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Истцы указывали на то, что постановление нарушило их конституционное право на труд и привело дискриминации в сфере труда. В обращении сказано, что постановление противоречит федеральному законодательству, а у Главврача субъекта РФ нет права расширять перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

Представитель ответчика – Главного государственного санитарного врача по Удмуртии – пояснил, что оспариваемое постановление было принято уполномоченным лицом, порядок опубликования и вступления в силу нарушен не был, постановление законодательству РФ не противоречит.

В качестве заинтересованных лиц выступили представители регионального правительства. Они возражали против удовлетворения требований заводчан и ссылались на то, что действующее законодательство наделяет главного санитарного правом принятия оспариваемого решения. Противоречий вышестоящим нормативным правовым актам они не усмотрели.

«Исследовав материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства, Верховный Суд Удмуртской Республики в удовлетворении заявленных требований отказал», – говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов региона.

Решение суда не вступило в законную силу.

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