Члену закупочной комиссии грозит до 10 лет колонии за получение откатов в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летний член комиссии по осуществлению закупок одного из муниципальных автономных учреждений Ижевска. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, он обвиняется в получении коммерческого подкупа и мошенничестве при реализации национального проекта «Образование».

Следствием установлено, что одновременно с членством в закупочной комиссии обвиняемый также был уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. В 2020 году мужчина обеспечил коммерческой компании победу в аукционе, в результате чего эта компания заключила договор на поставку мебели с одним из муниципальных образовательных учреждений. В дальнейшем обвиняемый продолжил лоббировать интересы поставщика. За это он получил от представителя компании более 2,3 млн рублей, или 15% от предполагаемой суммы сделки.

«Кроме того, в 2020 году он путем обмана и злоупотребления доверием ряда лиц, в том числе должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, похитил бюджетные денежные средства в сумме более 900 тысяч рублей, выделенные в целях реализации национального проекта «Образование»», — говорится в сообщении.

В 2021 году мужчина «помог» индивидуальному предпринимателю заключить с муниципальным образовательным учреждением договоры на поставку текстильных изделий для актового зала. За это обвиняемый получил от него карнизы, рулонные шторы и жалюзи в свой загородный дом.

В том же 2021 году обвиняемый вновь обеспечил одной из коммерческих организаций госконтракт на поставку мебели. Однако на этот раз попытка получить от представителя этой организации более 1,7 млн рублей провалилась по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд в ближайшее время. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа.

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