Последние новости Ижевска и России на утро 4 февраля: нашли похищенного ребенка, Ульяна Нигматуллина на Олимпиаде и авто на втором этаже дома

Врачи очень рады, что переезд состоялся Фото: Архив КП

Доброе утро! Сегодня в Ижевске, по прогнозам синоптиков, сильный, продолжительный снег и – 3 градуса. Может быть вам сегодня совсем не хочется никуда выходить из дома, а придется. И пока вы настраиваетесь на новый рабочий день расскажем о главных событиях дня вчерашнего.

Похищенного в Ижевске полуторагодовалого ребенка нашли в Казани

Напомним, мальчика похитили накануне и увезли на машине. Похитель был объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело.

В первый рабочий день врачи приняли 75 экстренных пациентов в травматологии на улице Труда в Ижевске

Сейчас в поликлинике работают 10 врачей-травматологов и ортопедов, а также 22 сотрудника среднего медперсонала. Все они отмечают, что на новом месте работать стало значительно комфортнее.

Верховный суд Удмуртии отклонил иски работников заводов об отмене обязательной вакцинации

Заводчане указывали на нарушение своего конституционного права на труд Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Истцы указывали на то, что постановление нарушило их конституционное право на труд и привело дискриминации в сфере труда.

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках зимней Олимпиады в Пекине. Компанию Ульяне Нигматуллиной составят Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов

Ижевская сельхозакадемия ушла на дистант до 19 февраля

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Последуют ли остальные ВУЗы Ижевска этому примеру?

Блогеры из Ижевска затащили машину на второй этаж частного дома

В будущем машина будет использоваться в качестве декораций к стримам Фото: скриншот видео

Им пришлось нанимать фронтальный погрузчик. Но что не сделаешь ради просмотров…