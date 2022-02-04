Коронавирус в Удмуртии 4 февраля: 188 госпитализированных и 1 596 заболевших

672 человека выздоровели. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 4 февраля в Удмуртии выявлены рекордные 1 596 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 442 ребенка до 14 лет и 135 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализированы 188 человек.

За последние сутки в республике проведено 12 769 тестов на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находится 25 771 человек.

Зафиксировано 10 смертей. Женщинам было 62, 79, 81, 82, 86, 87, 88 лет. Мужчинам было 43, 61, 61 год.

672 человека выздоровели, их выписали из больницы.

976 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 165 - в тяжелом состоянии, из них 30 - на ИВЛ.

Всего на 4 февраля в Удмуртии зарегистрировано 95 362 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 79 083 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 520 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 687 160 жителей Удмуртии. Из них 537 881 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 830 человек. 102 663 человека ревакцинировались.

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