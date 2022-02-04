Рекордное количество снега выпало в Ижевске 3 февраля

За сутки в столице республики выпало 5,4 мм осадков. Фото: Сергей Грачев

Накануне, 3 февраля, на метеостанции Ижевска обновился рекорд этого дня по количеству выпавших осадков за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году.

За сутки в столице республики выпало 5,4 мм осадков, что на 0,5 мм больше, чем за тот же день 2016 года.

«Сегодня также сохранится снежная погода, есть вероятность очередного рекорда по осадкам», – отмечают синоптики.

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