Рекордное количество снега выпало в Ижевске 3 февраля

За сутки в столице республики выпало 5,4 мм осадков. Фото: Сергей Грачев
Накануне, 3 февраля, на метеостанции Ижевска обновился рекорд этого дня по количеству выпавших осадков за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году.
За сутки в столице республики выпало 5,4 мм осадков, что на 0,5 мм больше, чем за тот же день 2016 года.
«Сегодня также сохранится снежная погода, есть вероятность очередного рекорда по осадкам», – отмечают синоптики.
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