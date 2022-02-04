Более 400 классов в школах Ижевска перевели на дистанционное обучение

Полностью закрытых школ или детских садов в Ижевске на данный момент нет. Фото: Сергей Грачев

В связи с неблагоприятной эпидситуацией по ОРВИ и коронавирусу 419 классов в 69 школах Ижевска на данный момент переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил городской глава Олег Бекмеметьев в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«15 групп детских садов на карантине. Полностью закрытых школ или детских садов в Ижевске нет», — заявил он.

Мэр напомнил, что на дистанционное обучение отправляют классы, в которых болеет свыше 20% учеников.

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