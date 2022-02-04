Скончался известный общественник Ижевска Олег Бочкарев

Прощание с Олегом Михайловичем состоится 6 февраля. Фото: Диля Ахмадишина

В ночь с 3 на 4 февраля ушел из жизни известный в Ижевске общественник, руководитель общественной организации инвалидов «Благо», член Общественной палаты столицы Удмуртии 2-го, 5-го и 6-го созывов Олег Бочкарев. Об этом сообщили в Общественной палате города.

Олег Михайлович Бочкарев родился 27 октября 1963 года в столице Удмуртии. В 1987 году он закончил лечебный факультет Ижевского государственного медицинского института.

В годы работы спортивным врачом Олег Михайлович неоднократно привлекался в сборные России по легкой атлетике, академической гребле и биатлону. Также он в разное время работал со сборными по биатлону Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, республики Мордовия. В 2006-2011 годах был тренером по физподготовке ХК «Ижсталь».

При непосредственном участии Олега Бочкарева многие спортсмены Удмуртии становились победителями и призерами Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы и России.

В 2000 году Олег Михайлович получил травму позвоночника, с тех пор передвигался на инвалидной коляске. В этом же году он создал Ижевскую общественную организацию для людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Благо». Организация занимается интеграцией инвалидов в общество, активно защищает их права, а также развивает инвалидный спорт.

Прощание состоится в воскресенье, 6 февраля, в 12:00 по адресу: Ижевск, улица Олега Кошевого 16.

Наша редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хоккеистка из Ижевска отметилась голевым пасом в первом матче российской сборной на Олимпиаде

Более 400 классов в школах Ижевска переведены на дистанционное обучение

Рекордное количество снега выпало в Ижевске 3 февраля